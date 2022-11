Concarneau chante… 2022 Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Finistère Marsyas, Mouezh Bro Konk, Les Kams, Les Zingarelles, Les gabiers du Passage.

Concert au profit de l’association nationale des Maîtres de chiens guides. +33 2 98 97 01 44 Le Passage Eglise Sainte Anne du Passage Concarneau

