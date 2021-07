Concarneau Concarneau Concarneau, Finistère Concarneau by night – L’estivale #8 Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Finistère

Concarneau by night – L’estivale #8 Concarneau, 31 juillet 2021, Concarneau. Concarneau by night – L’estivale #8 2021-07-31 – 2021-07-31

Concarneau Finistère Concarneau by Night revient pour sa 8e édition le samedi 31 juillet en face de la Ville-Close. Après deux ans d’absence dû à la crise, les jeunes organisateurs s’adaptent et ont à coeur de proposer une édition estivale légèrement revisitée. • Au programme l’après-midi :

Sur le Parvis des Halles : démonstrations et initiations d’échasses urbaines assurés par Normandy Jump et des échassiers professionnels. Sur la Place Jean Jaurès : stands animés par nos partenaires. • Concert électro dès 20h30 avec :

– Les Gordon

– Alvan

– Lodgerz

