Conan le Cimmérien : Origines
2022-05-03 – 2022-08-03
Compiègne, Oise

90 ans après sa naissance, tout le monde connaît Conan le Barbare. Le grand public l'identifie instantanément à Arnold Schwarzenegger, incarnation du mythe sur grand écran. Ce que l'on sait moins, c'est que Conan fut d'abord un personnage de papier, né en 1932 sous la plume de l'écrivain Robert Ervin Howard. Ce héros d'anthologie a encore aujourd'hui une influence majeur sur la fantasy.

+33 3 44 41 83 75
https://bibliotheques.compiegne.fr/

