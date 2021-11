Penne Mairie de Penne Penne, Tarn [com’Voirie] Réunion publique de la commission Mairie de Penne Penne Catégories d’évènement: Penne

Mairie de Penne, le jeudi 2 décembre à 18:00

La commission **voirie**, vous invite à venir participer à la réunion du **jeudi 2 décembre 18h,** à la mairie de Penne. Ordre du jour = Bilan des **réalisations de voirie pour l’année 2021** **Perspectives réalisations voiries 2022** Nous vous espérons nombreux. Merci, Delphine Mairie de Penne – Réunions Mairie de Penne 81140 PENNE Penne Prat Fieyral Tarn

2021-12-02T18:00:00 2021-12-02T20:00:00

