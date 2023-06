90’s PARTY ! Comptoir Hirondelle Lille, 21 juin 2023, Lille.

90’s PARTY ! Mercredi 21 juin, 19h00 Comptoir Hirondelle

No Doubt, Gala, IAM, Les Spice Girls…

Viens faire le tour de ton Hit Machine en compagnie de DJ Vince !

Pour l’occas, sors ton meilleur baggy, ton chouchou et ton survet’, et viens t’enjailler sur les meilleurs sons qui ont façonné tes 90’s.

On s’occupe des victuailles ❤

Tu te charges du mauvais goût ? ?

Comptoir Hirondelle 52 rue saint Sébastien Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 07 62 68 59 67 https://www.facebook.com/comptoir.hirondelle/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-22T03:00:00+02:00

