– Le Collectif TEP investit le Comptoir Hirondelle ! – Comptoir Hirondelle, 1 décembre 2022, .

– Le Collectif TEP investit le Comptoir Hirondelle ! – Jeudi 1 décembre, 19h30 Comptoir Hirondelle

Entrée Libre

Collectif de Musiques Électroniques et d’Arts Visuels basé à Calais et Lille.

Comptoir Hirondelle 52 Rue Saint-Sébastien, 59800 Lille

///////////////// ??? //////////////////

Collectif de Musiques Électroniques et d’Arts Visuels basé à Calais et Lille.

TEP [Tout Est Politique] a vu le jour il y a maintenant 3 ans. Créé dans l’objectif de promouvoir et de fédérer autour des musiques électroniques dans le calaisis, le collectif a progressivement su trouver sa place sur le territoire. Facilement identifiables avec leurs cagoules en laine, TEP fait danser les foules en proposant des mix éclectiques à la croisée du breakbeat, de la house garage et de la techno.

/// ????????? ///

• 19h30 – 20h30 • MasterClass avec le collectif

► Découverte du collectif et de son fonctionnement

► Projection, expo photos et merch

► Initiation à la MAO (Musique assistée par Ordinateur)

//

• 21h30 – 00h00 • DJ set du collectif

ENTREE LIBRE : rendez-vous dès 19h30

** ????? ???? ????? ?? ?????? ???? ??? ?́???????? **



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T19:30:00+01:00

2022-12-01T23:59:00+01:00