Courses zéro déchets Comptoir du Réemploi Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, mercredi 21 février 2024.

Courses zéro déchets Débat autour des méthodes pour diminuer sa production de déchets d’emballages lors des courses. Mercredi 21 février, 10h30 Comptoir du Réemploi Atelier gratuit, tout public, entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-21T10:30:00+01:00 – 2024-02-21T12:30:00+01:00

Fin : 2024-02-21T10:30:00+01:00 – 2024-02-21T12:30:00+01:00

Partage de bons plans Zéro Déchets, et réalisation de sacs à vrac à partir de voilages (et sans machine à coudre), et/ou de bee-wrap pour couvrir vos plats.

N’hésitez pas à apporter quelques vieux t-shirts qui ne vous servent plus.

Atelier animé par Loiret Nature Environnement

Atelier gratuit, tout public, entrée libre.

Durée minimum de l’atelier : 2h30.

Pour une meilleure organisation, merci de nous prévenir de votre participation à cet atelier en nous contactant par mail : contact@comptoirdureemploi.fr

Et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux : @comptoirdureemploi

Comptoir du Réemploi 1 impasse des moines Saint Pryvé saint mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire

zérodéchet écologie

