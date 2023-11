Origa’livres Comptoir du Réemploi Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Origa’livres Comptoir du Réemploi Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, 27 décembre 2023, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Origa’livres Mercredi 27 décembre, 14h00 Comptoir du Réemploi Entrée libre, gratuite, tout public Atelier animé par La Ressource AAA

Entrée libre, tout public, atelier gratuit. Matériel fourni, cependant, si vous souhaitez

– apporter des objets ou décorations qui ne vous servent plus, nous serons ravis de la récupérer pour les réutiliser lors d’autres ateliers !

– apporter vos propres décorations pour réaliser une décoration à votre image, cela est tout à fait possible aussi ! Pour une meilleure organisation, merci de nous prévenir de votre participation à cet atelier par mail : contact@comptoirdureemploi.fr Comptoir du Réemploi 1 impasse des moines Saint Pryvé saint mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@comptoirdureemploi.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@comptoirdureemploi.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-27T14:00:00+01:00 – 2023-12-27T17:00:00+01:00

2023-12-27T14:00:00+01:00 – 2023-12-27T17:00:00+01:00 origami recup La Ressource AAA Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Autres Lieu Comptoir du Réemploi Adresse 1 impasse des moines Saint Pryvé saint mesmin Ville Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Departement Loiret Lieu Ville Comptoir du Réemploi Saint-Pryvé-Saint-Mesmin latitude longitude 47.883072;1.86269

Comptoir du Réemploi Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pryve-saint-mesmin/