Atelier réalisation d’un attrape rêves en roues de vélo Comptoir du Réemploi Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Atelier réalisation d’un attrape rêves en roues de vélo Comptoir du Réemploi Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, 4 octobre 2023, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Atelier réalisation d’un attrape rêves en roues de vélo Mercredi 4 octobre, 14h00 Comptoir du Réemploi Entrée libre, tout public, gratuit. Atelier organisé par La Ressource AA.

Gratuit, entrée libre sans inscription, tout public.

Matériel fourni. Comptoir du Réemploi 1 impasse des moines Saint Pryvé saint mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@comptoirdureemploi.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T14:00:00+02:00 – 2023-10-04T16:00:00+02:00

2023-10-04T14:00:00+02:00 – 2023-10-04T16:00:00+02:00 gratuit La Ressource AAA Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Autres Lieu Comptoir du Réemploi Adresse 1 impasse des moines Saint Pryvé saint mesmin Ville Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Departement Loiret Lieu Ville Comptoir du Réemploi Saint-Pryvé-Saint-Mesmin latitude longitude 47.883072;1.86269

Comptoir du Réemploi Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pryve-saint-mesmin/