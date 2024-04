Comptoir des Voyages lance son Apéro Recrut Comptoir des Voyages Paris, mardi 19 mars 2024.

Comptoir des Voyages lance son Apéro Recrut Vous souhaitez en savoir plus sur Comptoir des Voyages et pourquoi pas nous rejoindre: venez à notre rencontre lors de notre Apéro Recrut le mardi 19 mars de 19h à 20h30 Mardi 19 mars, 19h00 Comptoir des Voyages

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T19:00:00+01:00 – 2024-03-19T20:30:00+01:00

Venez nous rejoindre pour un apéro recrutement dans nos locaux Comptoir des Voyages en plein Paris 5ème! Au programme le mardi 19 mars de 19h à 20h30 : petits-fours et coupettes mais surtout présentation de notre entreprise, nos métiers et rencontres avec notre équipe RH et nos managers qui auront à coeur de vous présenter leur métier! Places limitées – RDV sur inscription avec envoi du CV et une présentation de vous en quelques lignes

Comptoir des Voyages 2 bis, place du Puits-de-l’Ermite Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « rhcomptoir@comptoir.fr »}]

Apéro Recrutement