Coupe du monde de rugby – quart de finale – France / Afrique du Sud Comptoir des Lugues Pindères, 15 octobre 2023, Pindères.

Pindères,Lot-et-Garonne

Coupe du monde de rugby – quart de finale – France / Afrique du Sud

Restauration food truck avec Le Burger du Coin.

Rediffusion réservée aux adhérents de l’association des Lugues : possibilité d’adhérer sur place à prix libre.

Venez nombreux soutenir le XV de France !!.

Comptoir des Lugues

Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Rugby World Cup – Quarter-finals – France / South Africa

Food truck catering with Le Burger du Coin.

Rebroadcast reserved for members of the Lugues association: free membership available on site.

Come and support the XV de France!

Copa del Mundo de Rugby – cuartos de final – Francia / Sudáfrica

Food truck con Le Burger du Coin.

Retransmisión reservada a los miembros de la asociación Lugues: afiliación gratuita disponible in situ.

¡Venga a apoyar a la selección francesa!

Rugby-Weltmeisterschaft – Viertelfinale – Frankreich / Südafrika

Food Truck Catering mit Le Burger du Coin.

Wiederholung nur für Mitglieder des Vereins Les Lugues: Möglichkeit, vor Ort zum freien Preis Mitglied zu werden.

Kommen Sie zahlreich und unterstützen Sie die XV de France!

