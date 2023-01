Mémoires de familles (atelier famille) Comptoir des Loisirs Évreux Catégories d’Évènement: Eure

Évreux

Mémoires de familles (atelier famille) Comptoir des Loisirs, 18 février 2023, Évreux. Mémoires de familles (atelier famille) Samedi 18 février, 16h00 Comptoir des Loisirs

Sur inscription. Gratuit.

Atelier famille au Comptoir des loisirs Comptoir des Loisirs 11 rue de la Harpe 27000 Évreux Le Clos au Duc Évreux 27000 Eure Normandie Mémoires de familles Samedi 18 février, 16h-17h

Atelier famille

Gratuit

Comptoir des loisirs À l’occasion de son exposition temporaire, le musée vous emmène à la rencontre des familles qui ont fait l’histoire de La Couture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-18T16:00:00+01:00

2023-02-18T17:00:00+01:00 MIV

Détails Catégories d’Évènement: Eure, Évreux Autres Lieu Comptoir des Loisirs Adresse 11 rue de la Harpe 27000 Évreux Le Clos au Duc Ville Évreux Age maximum 99 lieuville Comptoir des Loisirs Évreux Departement Eure

Comptoir des Loisirs Évreux Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/evreux/

Mémoires de familles (atelier famille) Comptoir des Loisirs 2023-02-18 was last modified: by Mémoires de familles (atelier famille) Comptoir des Loisirs Comptoir des Loisirs 18 février 2023 Comptoir des Loisirs Évreux Évreux

Évreux Eure