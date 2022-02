Comptoir des Légendes du Ski Vallorcine Vallorcine Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Comptoir des Légendes du Ski Le café comptoir 69 route de la foret verte Vallorcine

2022-03-11 – 2022-03-13

Vallorcine Haute-Savoie Vallorcine LE COMPTOIR des LEGENDES du ski c’est un grand rendez-vous de passionnés de ski d’époque (1930/1970) à Vallorcine au CAFE COMPTOIR >11/12/13 mars 2022. thierry.berguerand@gmail.com +33 6 27 84 84 82 https://www.comptoirdeslegendesduski.com/ Le café comptoir 69 route de la foret verte Vallorcine

