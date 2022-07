Comptoir des Laurons : Hic et Nunc 2 Martigues, 17 août 2022, Martigues.

Comptoir des Laurons : Hic et Nunc 2

Plage des Laurons Route de Ponteau Martigues Bouches-du-Rhône Office de Tourisme de Martigues Provence Tourisme / Office de Tourisme de MartiguesProvence Tourisme / Office de Tourisme de MartiguesRoute de Ponteau Plage des Laurons

2022-08-17 17:00:00 – 2022-08-17

Route de Ponteau Plage des Laurons

Martigues

Bouches-du-Rhône

Martigues

17h : départ des balades de découverte du littoral par terre ou par mer

18h45 : retour des balades – rafraîchissement – rencontre autour du chantier archéologique

19h15 : apéritif concert du quartet « Vendanges tardives »

20h : dégustation

20h45 : présentation des commerces des Laurons

21h30 : présentation et projection du film de Suzel Roche « Les Laurons, du proche au lointain »



Dans la calanque des Laurons, les traces de l’antiquité apparaissent avec les marais comme les tessons et vestiges d’amphores qui apparaissent sur le sable après la houle et rappellent que les restes de ce grand port romain relais de Fos est à quelques mètres de profondeur, sous l’eau.



Une villa romaine dominait ce site, à l’emplacement où aujourd’hui s’élèvent la centrale électrique des Laurons. Des fouilles anciennes racontées par les archives de la ville, des fouilles actuelles rassemblent les savoirs sur ce lieu archéologique aussi invisible que fascinant. Regards croisés des scientifiques mobilisés autour de ce lieu et des habitants du quartier.

Un comptoir des Laurons avec Suzel Roche, « Hic et Nunc #2 ».

culture@ville-martigues.fr +33 4 42 10 82 90

17h : départ des balades de découverte du littoral par terre ou par mer

18h45 : retour des balades – rafraîchissement – rencontre autour du chantier archéologique

19h15 : apéritif concert du quartet « Vendanges tardives »

20h : dégustation

20h45 : présentation des commerces des Laurons

21h30 : présentation et projection du film de Suzel Roche « Les Laurons, du proche au lointain »



Dans la calanque des Laurons, les traces de l’antiquité apparaissent avec les marais comme les tessons et vestiges d’amphores qui apparaissent sur le sable après la houle et rappellent que les restes de ce grand port romain relais de Fos est à quelques mètres de profondeur, sous l’eau.



Une villa romaine dominait ce site, à l’emplacement où aujourd’hui s’élèvent la centrale électrique des Laurons. Des fouilles anciennes racontées par les archives de la ville, des fouilles actuelles rassemblent les savoirs sur ce lieu archéologique aussi invisible que fascinant. Regards croisés des scientifiques mobilisés autour de ce lieu et des habitants du quartier.

Route de Ponteau Plage des Laurons Martigues

dernière mise à jour : 2022-07-26 par Office de Tourisme de Martigues Provence Tourisme / Office de Tourisme de MartiguesProvence Tourisme / Office de Tourisme de Martigues