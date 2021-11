Comptoir de Noël – Domaine de Madame Élisabeth Domaine de Madame Elisabeth, 11 décembre 2021, Versailles.

Les **11 et 12 décembre 2021,** le Département des Yvelines vous donne rendez-vous pour la 4e édition du Comptoir de Noël au Domaine de Madame Élisabeth à Versailles. A cette occasion, la **Demeure est ouverte au public**, une nouvelle scénographie immersive proposée par l’association **HÉRITAGES** vous plongera dans les coulisses de la préparation d’une grande fête organisée par Madame Élisabeth.(Inscriptions en ligne) Plus de **70 d’exposants** proposeront une palette de produits et savoir-faire diversifiés, dans des halles couvertes et chauffées réparties dans le parc du Domaine. **Des animations sont prévues** pour passer un bon moment en famille ou entre amis : ateliers créatifs, escape game, sculpteur sur glace, ferme pédagogique, labyrinthe…(réservation sur place) et, bien entendu, la présence du **Père Noël** . Une offre gourmande proposant du sucré et du salé sera aussi proposée. Bonus animations les 18 et 19 décembre Pass sanitaire et masques obligatoires

Entrée libre, Théâtralisation : inscriptions en ligne via https://associationheritages.com ou sur place selon disponibilité ; Ateliers : réservation sur place selon places disponibles

Domaine de Madame Elisabeth 73 Avenue de Paris, 78000 Versailles Versailles Montreuil Yvelines



