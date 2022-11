COMPTOIR DE NOEL DE FORBACH – BOUTIQUE QUALITÉ MOSELLE Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

2022-11-25 – 2022-12-30

Moselle Forbach Tel un coup de baguette magique, le Château Barrabino arborera son plus beau costume pour l’occasion. Place à une nouvelle boutique dans un nouveau décor !

Etant l’une des étapes clé de la Route des Lanternes, l’Office de Tourisme du Pays de Forbach accueillera une boutique éphémère entièrement dédiée aux produits locaux Qualité MOSL.

A l’intérieur, vous y trouverez des spécialités locales à boire ou à manger (miel, vins, bières, chocolats…), des créations de la Cristallerie Lehrer, les boules de Noël de Meisenthal ou encore des éléments de décoration, spécialement sélectionnés pour vous donner une multitude d’idées cadeaux, et de quoi préparer vos meilleures tables de fêtes. contact@paysdeforbach.com +33 3 87 85 02 43 https://www.paysdeforbach.com/ Forbach

