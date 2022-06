Comptoir de Mas de Pouane Martigues, 12 juillet 2022, Martigues.

2022-07-12 20:00:00 – 2022-07-12 23:00:00

– 20h : Lecture de textes, d’archives et de témoignages par la compagnie L’Ombre folle, suivi d’un apéritif kémia avec le concert du duo Cumpaki – musique andalouse.

Cumpaki est un duo d’animation musicale créé en 2018 et composé de deux musiciens venus d’Amérique latine, ils chanteront un répertoire andalou spécialement pour cette soirée.

– 21h30 (tombée de la nuit) : projection du film de Laura Sahin & Sarah El Younsi « Pieds-noirs, un héritage français ».



Dans la continuité du projet de Laura Sahin « Un jour, nous reviendrons voir Alger », en 2019, la réalisatrice s’associe à Sarah El Younsi pour un documentaire.



Dans le cadre du soixantième anniversaire du rapatriement des Français d’Algérie et de l’indépendance de l’Algérie, le film « Pieds-noirs : un héritage français » livre au travers de Sarah et Laura, deux petites filles de pieds-noirs, le récit de ce peuple de Méditerranée.

Ces femmes et hommes d’origines italienne, maltaise, française, espagnole, algérienne, aux confessions diverses, incarnent la mixité qui fait la France d’aujourd’hui.



En collaboration avec la maison de quartier Jacques Méli, le foyer Charles Moulet, de Mas de Pouane, les Archives Communales proposent une soirée dédiée à cette culture, avec, en ouverture un apéritif kémia (spécialités pieds-noirs) et un concert festif, en présence des réalisatrices et de certains témoins du film.

Les Comptoirs sont des lieux temporaires où l’expression est libre et où le sens est commun à toutes les disciplines ; musique, théâtre, poésie, projections, histoire…

culture@ville-martigues.fr +33 4 42 10 82 90

