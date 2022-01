Comptoir de l’Art : artiste et robots Bibliothèque Municipale Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Bibliothèque Municipale, le mercredi 16 février à 18:30

« Les écrivains ont été les premiers à imaginer des robots doués d’une certaine intelligence et interagissant avec leur environnement. Les ingénieurs les ont ensuite créés, puis, des artistes plasticiens en ont fait des œuvres d’art. En s’appuyant sur l’exposition « Artiste et robots » du Grand Palais, il s’agira de s’interroger, entre autres, sur la possibilité pour une machine de devenir artiste » (illustration : Patrick Tresset, Human Study #2.d, La Grande vanité au corbeau et au renard, 2004-2017, trois robots, un renard et corbeau empaillé, dessins sur papier)

Entrée libre

Avec Yann Perraud / Le musée imaginé Bibliothèque Municipale 58 avenue du marechal de lattre de tassigny 33130 Bègles Terres Neuves Gironde

