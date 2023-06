Aventure sonore #28 Comptoir de la Victorine Marseille Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Aventure sonore #28
Vendredi 2 juin, 19h30
Comptoir de la Victorine
5€

Déclinaison de relations danse, musique et improvisation.

Une suite de duos pour explorer les possibles entre le mouvement, le son et l’espace. Danse : Anaïs Poulet / Jessy Coste / Ana Eulate / Laetitia Reboul / Anne-Gaëlle Thiriot / Bertrand Lombard / Aldo Thomas / Antoine Mahaut / Bernard Menaut / Allessandro Franceschelli

Musique : Bastien Boni / Sébastien Bouhana / Laurent Charles / João Fernandes / Catherine Jauniaux / Elisabeth Rossé / Geneviève Sorin / Katherine Sowerby / Nicoló Terrasi / François Wong 19h30

Comptoir de la Victorine
29 rue Toussaint 13003 Marseille

2023-06-02T19:30:00+02:00 – 2023-06-02T22:30:00+02:00

2023-06-02T19:30:00+02:00 – 2023-06-02T22:30:00+02:00

