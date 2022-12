Les aventures sonores de Grand8 #22 Comptoir de la Victorine Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Les aventures sonores de Grand8 #22 Vendredi 2 décembre, 19h30 Comptoir de la Victorine

A partir de 5€

♫♫♫ Comptoir de la Victorine 29 rue Toussaint 13003 Marseille 3e Arrondissement Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Grand8 poursuit sa série de soirées mensuelles organisées au Comptoir de la Victorine. À travers l’exploration de différentes formes musicales et la création interdisciplinaire, Grand8 part à la recherche d’expériences nouvelles pour auditeurices curieuxses.

Olivier Bost (trombone), Sébastien Bouhana (caisse claire, objets), Laurent Charles (saxophones), João Fernandes (instruments numériques), Philippe Lemoine (saxophones), Elisabeth Rossé (violon), Nicoló Terrasi (guitares)

