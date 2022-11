Job Matching #rencontretondev Comptoir 532 Alixan Catégories d’évènement: Alixan

Job matching convivial : nouvelle formation de Concepteur Développeur d’Applications du Campus Numérique in the Alps de Valence ! Comptoir 532 330 rue nouvelle, alixan L’Izaud Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://le-campus-numerique.fr/campus-valence/ »}] Dépêchez-vous : après le 28 novembre, il sera trop tard ! Vous êtes une entreprise / une start-up qui cherchez à recruter en alternance un•e dev’ ? Nous avons le plaisir de vous annoncer la création de la formation en alternance Concepteur et Développeur d’Applications au Campus Numérique in the Alps de Valence ! Début de la formation prévue le 19 décembre 2022, et début de l’alternance le 20 mars 2023. Venez rencontrer la nouvelle promotion lors de ce job matching convivial, et choisissez le talent qui complètera votre équipe !

