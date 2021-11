Sartrouville Médiathèque de Sartrouville Sartrouville, Yvelines Comptines musicales avec Liliane et Danièle Médiathèque de Sartrouville Sartrouville Catégories d’évènement: Sartrouville

Yvelines

Comptines musicales avec Liliane et Danièle Médiathèque de Sartrouville, 22 janvier 2022, Sartrouville. Comptines musicales avec Liliane et Danièle

Médiathèque de Sartrouville, le samedi 22 janvier 2022 à 11:00

Apporter vos doudous et vos pyjamas pour profiter confortablement de ces comptines musicales offertes par Liliane et Danièle. Comptines musicales réservées aux petites oreilles Médiathèque de Sartrouville 9 place des Fusillés 78500 Sartrouville Sartrouville La Vaudoire Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T11:00:00 2022-01-22T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Sartrouville, Yvelines Autres Lieu Médiathèque de Sartrouville Adresse 9 place des Fusillés 78500 Sartrouville Ville Sartrouville lieuville Médiathèque de Sartrouville Sartrouville