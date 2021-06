Roubaix Médiathèque La Grand-Plage Nord, Roubaix Comptines Hip-Hop Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

**!!CHANGEMENT D’HORAIRE !!** **L’atelier initialement prévu à 16h30 aura lieu à 14h** Lors de cet atelier, le rappeur et chanteur lillois James IzCray propose à vos enfants (et à vous !) d’apprendre à rapper leurs comptines favorites. À partir de chansons qu’ils·elles connaissent déjà, James enseigne les fondamentaux du flow pour devenir de véritables MCs ! Pour les enfants de 4 à 7 ans accompagnés d’un ou deux de leurs parents. Un atelier proposé par l’association ARA dans le cadre du festival #XU Expériences Urbaines. Sur inscription, gratuit pour les roubaisien·nes, 1€ par enfant non-roubaisien·ne

