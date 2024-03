Comptines et danses bretonnes pour tous petits Crèche Patouille et compagnie Plonéour-Lanvern, samedi 23 mars 2024.

Samedi 23 mars, 10h30 Crèche Patouille et compagnie Digoust, enskrivadur dre ret

Début : 2024-03-23T10:30:00+01:00 – 2024-03-23T11:00:00+01:00

Les enfants et leurs parents pourront décrouvrir des comptines, des danses et des histoires en breton, tout en s’amusant bien sûr !

Crèche Patouille et compagnie Rue Chateaubriand, 29720 Plonéour Lanvern Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 84 84 73 »}]