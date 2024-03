Comptines et cacahuètes Opération Lumière Salle des fêtes de la brède La Brède, dimanche 17 mars 2024.

Pédagogie musicale interactive, écrite et interprétée par DENIS GAUGAIN, comédien mélomane

Tout commence par un échauffement amusant, vivant et quelque peu pédagogique sur la musique. Puis, sur un ton joyeux et plein de pirouettes, Denis invite les enfants à jouer de la musique avec lui, sur scène, grâce à un xylophone multicolore. Il les emmènera alors aux confins de la comptine et de la musique en passant par le beat-box. Tout le monde chantera ! Tout le monde s’enchantera !

Un moment unique et spécial où Denis révélera aux parents, les talents parfois cachés, de leurs chers enfants ! Fous rires et bonne humeur garantis ! Durée env 45mn

Spectacle proposé dans le cadre de Opération Lumière .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 16:00:00

fin : 2024-03-17

Salle des fêtes de la brède Avenue Charles de Gaulle

La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine opum@sfr.fr

