Comptines en voyage, avec Rémi Royale Factory, 23 janvier 2022, Versailles.

Comptines en voyage, avec Rémi

le dimanche 23 janvier 2022 à Royale Factory

Dans ce nouveau spectacle, Rémi vous invite à un tour du monde musical pour redécouvrir nos plus belles comptines et chansons à mimer : le grand cerf, les petits poissons, les crocodiles… Et plein de nouveautés lors d’escales en Afrique, chez les cow-boys, en Russie, dans le monde celte. Les enfants chantent, miment, dansent sur des rythmes venus d’autres pays, plongés dans un univers gai et coloré grâce au joli décor vidéo qui évolue au gré du voyage. Partagez un inoubliable moment en famille avec ce spectacle musical joyeux et participatif, pour le plaisir des tout-petits et des plus grands !

13 euros tarif unique

Rémi vous emmène en musique autour du monde ! Les comptines de toujours voyagent, partez à leur (re)découverte…

Royale Factory 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-23T15:00:00 2022-01-23T16:00:00;2022-01-23T17:00:00 2022-01-23T18:00:00