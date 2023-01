Comptines du monde : un univers multilingue pour les tout-petits Mairie du 19e arrondissement Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le jeudi 19 janvier 2023

de 13h00 à 15h00

. gratuit Conférence à destination des professionnel·les de la petite enfance. S’inscrire via ce lien : https://www.billetweb.fr/table-ronde-livre-et-petite-enfance-dans-le-19eme Une table-ronde à destination des professionnel·les de la petite enfance, dans le cadre du mois du livre et de la petite enfance consacré cette année aux comptines du monde. La mairie du 19ème arrondissement et les bibliothèques jeunesse de l’arrondissement vous invitent à assister à cette conférence professionnelle gratuite. Avec Nathalie Soussana (autrice, musicienne chargée du collectage de comptines pour les éditions Didier Jeunesse), Céline Touchard (lectrice formatrice de l’association LIRE) et Mariam Kanouté (auxilaire de la PMI Brune).

Modération : Chloé Séguret (lectrice formatrice de l'association LIRE) Cette conférence aura lieu dans la salle des fêtes de la Mairie du 19ème arrondissement. Vous pouvez vous inscrire ici. Mairie du 19e arrondissement 5-7, place Armand Carrel 75019 Paris

Btissam Belhadi

