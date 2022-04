Comptines du monde Chauny Chauny Catégories d’évènement: Aisne

Chauny

Comptines du monde Chauny, 11 juin 2022, Chauny. Comptines du monde Chauny

2022-06-11 – 2022-06-11

Chauny Aisne Un joli programme que vous propose la médiathèque de Chauny avec les “Comptines du Monde” pour vos enfants. Rendez-vous le samedi 11 juin à 11h00 pour un spectacle qui invite au voyage au travers de mélodies, rythmes et langues du monde.

Durée : 30 à 45 min. À partir de 2 ans. Sur inscription. Aussi, le samedi 11 juin un atelier parents/enfants aura lieu avec comptines traditionnelles et albums jeunesses. Durée : 40 min. De 6 mois à 4 ans. Sur réservation. Le mardi 14 juin, un atelier comptines parents/professionnels pour sensibiliser aux pratiques de la comptine, spécificité de la comptine en langue étrangère. Venez participer du 15 au 18 juin à un projet de comptines en partage.

Projet de rencontre, collecte, partage de comptines et création avec les familles d’un spectacle crée avec et pour le public le samedi 18 juin. Informations au 03 23 39 77 77 Un joli programme que vous propose la médiathèque de Chauny avec les “Comptines du Monde” pour vos enfants. Rendez-vous le samedi 11 juin à 11h00 pour un spectacle qui invite au voyage au travers de mélodies, rythmes et langues du monde.

Durée : 30 à 45 min. À partir de 2 ans. Sur inscription. Aussi, le samedi 11 juin un atelier parents/enfants aura lieu avec comptines traditionnelles et albums jeunesses. Durée : 40 min. De 6 mois à 4 ans. Sur réservation. Le mardi 14 juin, un atelier comptines parents/professionnels pour sensibiliser aux pratiques de la comptine, spécificité de la comptine en langue étrangère. Venez participer du 15 au 18 juin à un projet de comptines en partage.

Projet de rencontre, collecte, partage de comptines et création avec les familles d’un spectacle crée avec et pour le public le samedi 18 juin. Informations au 03 23 39 77 77 Un joli programme que vous propose la médiathèque de Chauny avec les “Comptines du Monde” pour vos enfants. Rendez-vous le samedi 11 juin à 11h00 pour un spectacle qui invite au voyage au travers de mélodies, rythmes et langues du monde.

Durée : 30 à 45 min. À partir de 2 ans. Sur inscription. Aussi, le samedi 11 juin un atelier parents/enfants aura lieu avec comptines traditionnelles et albums jeunesses. Durée : 40 min. De 6 mois à 4 ans. Sur réservation. Le mardi 14 juin, un atelier comptines parents/professionnels pour sensibiliser aux pratiques de la comptine, spécificité de la comptine en langue étrangère. Venez participer du 15 au 18 juin à un projet de comptines en partage.

Projet de rencontre, collecte, partage de comptines et création avec les familles d’un spectacle crée avec et pour le public le samedi 18 juin. Informations au 03 23 39 77 77 Médiathèque Chauny

Chauny

dernière mise à jour : 2022-01-13 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Chauny Autres Lieu Chauny Adresse Ville Chauny lieuville Chauny Departement Aisne

Chauny Chauny Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chauny/

Comptines du monde Chauny 2022-06-11 was last modified: by Comptines du monde Chauny Chauny 11 juin 2022 Aisne Chauny

Chauny Aisne