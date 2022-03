Comptines Câlines mars Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Bondy Catégorie d’évènement: Bondy

Comptines Câlines mars Bibliothèque Denis Diderot – Bondy, 16 mars 2022, Bondy. Comptines Câlines mars

du mercredi 16 mars au samedi 19 mars à Bibliothèque Denis Diderot – Bondy

Un moment de complicité parents-enfants en compagnie des bibliothécaires pour faire découvrir aux tout-petits et en famille, l’univers de la littérature jeunesse.

Inscriptions et renseignements au 01 83 74 55 91

Lecture d’albums, contes, chansons et jeux de doigts sur le thème des poissons. Bibliothèque Denis Diderot – Bondy 23 Rue Roger Salengro, 93140 Bondy Bondy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T10:30:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T10:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Bondy Autres Lieu Bibliothèque Denis Diderot - Bondy Adresse 23 Rue Roger Salengro, 93140 Bondy Ville Bondy lieuville Bibliothèque Denis Diderot - Bondy Bondy

Bibliothèque Denis Diderot - Bondy Bondy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bondy/

Comptines Câlines mars Bibliothèque Denis Diderot – Bondy 2022-03-16 was last modified: by Comptines Câlines mars Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Bibliothèque Denis Diderot - Bondy 16 mars 2022 Bibliothèque Denis Diderot - Bondy Bondy Bondy

Bondy