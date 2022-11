Compte de noël , objets de curiosité – Nathalie Léone Besançon Besançon Catégories d’évènement: 25000

25000 Compte de noël jeune public : Objets de curiosité par Nathalie Léone La conteuse prendra appui sur des objets de la vie quotidienne pour donner vie aux contes dans l’atmosphère du XIIIème siècle.

Les objets évoqués feront l’objet d’une quête magique : aux enfants de les retrouver parmi les merveilles de l’exposition. Pour les petits dès 4 ans à 10h30 le 21 décembre.

Pour les plus grands dès 7 ans à 16h30 le 21 décembre.

Tarifs et réservation au 03 81 87 80 49 ou lena.bertrand@besancon.fr lena.bertrand@besancon.fr +33 3 81 87 80 49 Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 1 Place de la Révolution Besançon

