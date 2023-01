Comptage Wetland international Abbeville Abbeville Abbeville Catégories d’Évènement: Abbeville

Somme

Comptage Wetland international, 15 janvier 2023, Abbeville

2023-01-15 08:00:00 – 2023-01-15 10:00:00 Abbeville

Animation nature. Observations, reconnaissances et comptage des oiseaux d'eau du parc La possession d'une paire de jumelles est vivement conseillée

Boulevard de la République Abbeville Somme

