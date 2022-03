Comptage participatif de la Gentiane amère Damblainville Damblainville Catégories d’évènement: Calvados

(1-2km/3h) – Niveau 1 La réserve naturelle accueille une station importante d’une plante rare et protégée : la Gentiane amère. Venez nous aider à recenser cette espèce que nous comptons chaque année pour évaluer sa population. Pas besoin de compétence particulière, juste… +33 2 31 53 01 05 La réserve naturelle accueille une station importante d’une plante rare et protégée : la Gentiane amère. Venez nous aider à recenser cette espèce que nous comptons chaque année pour évaluer sa population. Pas besoin de compétence particulière, juste de bons yeux !

