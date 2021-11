Hillion Hillion Côtes-d'Armor, Hillion Comptage ornithologique Hillion Hillion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Hillion Côtes d’Armor Hillion Comptage ornithologique sur la Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Saint-Brieuc.

Rendez-vous 10 min avant le comptage à la Maison de la baie située à Hillion.

Comptage ornithologique sur la Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Saint-Brieuc.

Rendez-vous 10 min avant le comptage à la Maison de la baie située à Hillion.

Ce comptage est ouvert aux ornithologues plus ou moins initiés. Si vous désirez y participer, contactez le personnel de la réserve naturelle.

