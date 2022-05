Comptage ornithologique des hivernants de la Réserve Naturelle Nationale des Marais d’Isle

2022-01-16 – 2022-01-16 Comptage ornithologique pédestre aux abords de la Réserve Naturelle Nationale des Marais d’Isle.

Accompagné d’un guide, découvrez les oiseaux hivernants du Marais et participez activement à leur recensement mensuel. Places limitées, sur réservation à la Maison du Parc 0323050650 Comptage ornithologique pédestre aux abords de la Réserve Naturelle Nationale des Marais d’Isle.

