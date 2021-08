Comptage national des pêcheurs à pied de loisir Fouesnant, 24 août 2021, Fouesnant.

Comptage national des pêcheurs à pied de loisir 2021-08-24 – 2021-08-25

Fouesnant Finistère Fouesnant

Les prochaines grandes marées s’étaleront du 23 au 25 août 2021, atteignant un coefficient maximum de 95 le mardi 24. Cet événement est l’occasion de s’adonner à la pêche à pied, une activité pour petits et grands ! Dans les rochers ou sur le sable, la vie fourmille sur l’estran : les coques, palourdes, étrilles ou encore tourteaux raviront les pêcheurs amateurs ou chevronnés. Mais attention, l’estran n’est pas qu’un garde-manger, c’est aussi un fragile écosystème qu’il convient de respecter et de protéger. Plusieurs réflexes simples permettent de profiter pleinement de sa sortie tout en limitant son impact sur le milieu.

Ces grandes marées sont également l’occasion pour les membres du réseau Littorea de réaliser un comptage national des pêcheurs à pied de loisir sur le littoral français.

Aux Glénan, il aura lieu le mercredi 25 Août, et sur le territoire du pays fouesnantais, le mardi 23 et mercredi 24. Il sera réalisé conjointement par la Communauté de Communes et l’association Bretagne Vivante. Recenser le nombre de pêcheurs permet de mieux connaître la fréquentation des estrans d’année en année. C’est aussi l’occasion pour les membres du réseau d’aller à la rencontre des pêcheurs pour les informer et les sensibiliser aux bonnes pratiques (distribution de réglettes, rappel des astuces pour une pêche durable et de la réglementation…). Si vous les voyez sur l’estran, n’hésitez pas à les consulter en cas de doute !

natura2000@cc-paysfouesnantais.fr

