Comptage national des oiseaux nicheurs au printemps SAINT-LYPHARD Saint-Lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Lyphard

Comptage national des oiseaux nicheurs au printemps SAINT-LYPHARD, 21 mai 2022, Saint-Lyphard. Comptage national des oiseaux nicheurs au printemps

SAINT-LYPHARD, le samedi 21 mai à 10:00

Préparez-vous au grand comptage des oiseaux nicheurs. Venez compter les espèces d’oiseaux qui ont décidé de nicher en Brière. A l’aide d’un guide de la LPO, identifiez et listez les oiseaux au cours d’une balade. Tous ensemble, nous pouvons améliorer la connaissance des oiseaux de nos communes. Cette animation est ouverte aussi bien aux débutants qu’aux naturalistes avancés. ANIMATION GRAND PUBLIC. Enfant à partir de 10 ans.

gratuit, sur inscription

Parc naturel régional de Brière – Pays de la Loire Grandeur Nature SAINT-LYPHARD SAINT-LYPHARD Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Lyphard Autres Lieu SAINT-LYPHARD Adresse SAINT-LYPHARD Ville Saint-Lyphard lieuville SAINT-LYPHARD Saint-Lyphard Departement Loire-Atlantique

Comptage national des oiseaux nicheurs au printemps SAINT-LYPHARD 2022-05-21 was last modified: by Comptage national des oiseaux nicheurs au printemps SAINT-LYPHARD SAINT-LYPHARD 21 mai 2022 Saint-Lyphard Saint-Lyphard Saint-Lyphard

Saint-Lyphard Loire-Atlantique