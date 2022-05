COMPTAGE NATIONAL DES OISEAUX NICHEURS

COMPTAGE NATIONAL DES OISEAUX NICHEURS, 21 mai 2022, . COMPTAGE NATIONAL DES OISEAUX NICHEURS

2022-05-21 – 2022-05-21 Préparez-vous au grand comptage des oiseaux nicheurs. Venez compter les espèces d’oiseaux qui ont décidé de nicher en Brière.

A l’aide d’un guide de la LPO, identifiez et listez les oiseaux au cours d’une balade.

Tous ensemble, nous pouvons améliorer la connaissance des oiseaux de nos communes.

Cette animation est ouverte aussi bien aux débutants qu’aux naturalistes avancés. Préparez-vous au grand comptage des oiseaux nicheurs. Venez compter les espèces d’oiseaux qui ont décidé de nicher en Brière.

A l’aide d’un guide de la LPO, identifiez et listez les oiseaux au cours d’une balade.

Tous ensemble, nous pouvons améliorer la connaissance des oiseaux de nos communes.

Cette animation est ouverte aussi bien aux débutants qu’aux naturalistes avancés. dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville