Comptage national des oiseaux hivernants

Adresse communiquée lors de la réservation 44410 Herbignac, le mercredi 26 janvier 2022 à 10:00

Préparez vous au grand comptage des oiseaux hivernants. A l'aide d'un guide de la LPO, identifiez et listez les oiseaux qui ont décidé de passer l'hiver en Brière. Enfant à partir de 10 ans. Animé par la LPO44. Réservation en ligne sur le site internet : www.parc-naturel-briere.com

