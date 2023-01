COMPTAGE NATIONAL DES OISEAUX DES JARDINS 2023 Ancinnes, 28 janvier 2023, Ancinnes Ancinnes.

Par ici, il y a souvent un petit oiseau rond avec un bec fin et une poitrine rouge-orangée. Lorsqu’il chante on croirait une petite rivière qui coule. Puis par-là, il y en a un autre, beaucoup plus grand avec du noir et du blanc aux reflets bleu. Son bec est gros et il a une très longue queue. Mais comment s’appellent-ils ? Pour le découvrir mais aussi pour les recenser, ouvrez grand vos oreilles et vos yeux. Après une balade découverte, vous participerez durant 1 heure au grand comptage des oiseaux des jardins 2022.

Pour découvrir les oiseaux de nos jardins, rendez-vous au grand comptage (1 heure) des oiseaux des jardins 2023. Pas besoin d’être un expert pour les recenser.

