Comptage des oiseaux des jardins Saint-Lunaire, samedi 27 janvier 2024.

Comptage des oiseaux des jardins Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27

fin : 2024-01-28

Comment procéder ?

1 : Choisissez votre lieu d’observation. Votre jardin, votre lieu de travail, un parc etc…

2 : Observez et identifiez les oiseaux durant 1h. Si vous ne parvenez pas à identifier certains oiseaux, ne les notez pas. Vous pouvez les photographier pour les identifier plus tard.

3 : Evitez de compter les mêmes oiseaux plusieurs fois. Ne notez dans votre tableau que le nombre maximum d’individus d’une même espèce observés en même temps. Ex : si vous voyez 2 mésanges puis, un peu plus tard 4, puis à nouveau 2, vous noterez « 4 » et non 8 (2+4+2).

Ces consignes sont importantes pour la validité des données.

Votre jardin

