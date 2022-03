Comptage des oiseaux d’eau hivernants Dijon, 12 mars 2022, Dijon.

Comptage des oiseaux d’eau hivernants Divers plans d’eau dont le Lac Kir 3 Boulevard Chanoine Kir Dijon

2022-03-12 – 2022-03-12 Divers plans d’eau dont le Lac Kir 3 Boulevard Chanoine Kir

Dijon Côte-d’Or

EUR Chaque mois d’octobre à mars, tous les plans d’eau sur différents secteurs sont prospectés par des équipes de bénévoles. Vous pouvez les accompagner et apprendre avec eux à identifier les oiseaux recensés !

Heure et lieu de RDV dépendant du

secteur concerné : plus d’infos sur bourgognefranche- comte.lpo.fr ou au 03 80 56 27 02.

Chaque mois d’octobre à mars, tous les plans d’eau sur différents secteurs sont prospectés par des équipes de bénévoles. Vous pouvez les accompagner et apprendre avec eux à identifier les oiseaux recensés !

Heure et lieu de RDV dépendant du

secteur concerné : plus d’infos sur bourgognefranche- comte.lpo.fr ou au 03 80 56 27 02.

Divers plans d’eau dont le Lac Kir 3 Boulevard Chanoine Kir Dijon

dernière mise à jour : 2022-02-18 par