COMPTAGE DES OISEAUX DE JARDIN 2024 Cordemais, samedi 27 janvier 2024.

Bretagne Vivante organise, pour la 12ème année en Loire-Atlantique, l’opération « comptage des oiseaux de jardins ».

Le comptage des oiseaux des jardins est une opération nationale qui vise à recenser de façon ponctuelle, l’abondance des principales espèces d’oiseaux fréquentant les jardins en hiver.

Cette opération de sciences participatives se veut à la fois un moment de sensibilisation et d’information sur les oiseaux les plus communs.

Elle constitue également un outil de connaissance sur l’évolution des populations de ces espèces qui connaissent, pour certaines, de dramatiques chutes d’effectifs ces dernières années. Elle est donc reconduite chaque année à la même période.

Envie de participer ?

Rien de plus simple choisissez un lieu d’observation (votre jardin, un parc, une haie…) et notez, pendant une heure, tous les oiseaux que vous pourrez y voir Mésange bleue, Moineau, Merle noir, etc,. Pour vous aider dans leur identification, nous mettons à votre disposition une boite à outils.

Enfin, transmettez-nous les données collectées sur notre site dédié. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27

fin : 2024-01-28



