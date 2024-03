Comptage des habitants de la mare au Jardin Bourian Dégagnac, samedi 9 mars 2024.

La fin de l’hiver approche et, lorsque la nuit tombe, les petits habitants de la mare s’activent.

C’est le bon moment pour observer le petit monde des amphibiens en période de reproduction les salamandres, les tritons, les grenouilles mais aussi les larves de libellules et autres, car ensuite ils mèneront une vie terrestre.

Venez découvrir leurs cycles, leurs modes de vie et les observer de près ! À vos épuisettes !

Prévoir des vêtements chauds, bottes et lampes torches. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:00:00

fin : 2024-03-09

Jardin Bourian

Dégagnac 46340 Lot Occitanie

