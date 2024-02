Comptage de terriers de blaireaux Altenach, samedi 23 mars 2024.

Recensons les terriers de blaireaux dans la vallée de la Largue pour évaluer sa population alsacienne. Inscription obligatoire avant le vendredi 22 mars.

Pour ce samedi, le club nature s’ouvre à tous pour un chantier un peu spécial recenser les terriers de blaireaux dans la vallée de la Largue pour évaluer sa population alsacienne. Sans aucune connaissance préalable nécessaire et ouverte à toute la famille, cette matinée organisée en collaboration avec le GEPMA apportera de précieuses informations sur notre panda sundgauvien. Venez nombreux !

Pique-nique sur place possible à la fin de la matinée et apéro offert !

Et si la matinée vous a plu et que vous désirez partager votre passion de la nature, rejoignez le club nature spécial adultes de la Maison de la Nature du Sundgau ! Six rendez-vous pour néophytes ou initiés sont spécialement programmées tout au long de l’année…

Inscription obligatoire avant le vendredi 22 mars.

30 places. Gratuit. Rendez-vous à la Maison de la Nature du Sundgau.

Début : 2024-03-23 14:30:00

fin : 2024-03-23 17:30:00

13 rue Sainte Barbe

Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est contact@maison-nature-sundgau.org

