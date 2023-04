Polyphonies Corses et Manuscrits Franciscains Eglise romane de Comps 26220 Comps Catégories d’évènement: Comps

Polyphonies Corses et Manuscrits Franciscains Eglise romane de Comps 26220, 23 septembre 2023, Comps. – Cris Dupouy : a secunda ( voix qui mène le chant)

– Ian Ashdown : a bassu ( basse et basse continue )

– José Rutbi : a bassu ( chiama, basse et basse continue )

– Agnès Bertaud : a terza ( voix d’ornementations).

2023-09-23 à 18:00:00 ; fin : 2023-09-23 11:00:00. EUR.

– Cris Dupouy : a secunda ( voice leading the song )

– Ian Ashdown : a bassu (bass and continuo)

– José Rutbi : a bassu ( chiama, bass and continuo )

– Agnès Bertaud : a terza (ornamental voice) – Cris Dupouy : a secunda ( voz que dirige el canto)

– Ian Ashdown : a bassu ( bajo y continuo )

– José Rutbi : a bassu ( chiama, bajo y continuo )

– Agnès Bertaud : a terza ( voz ornamental ) – Cris Dupouy: a secunda ( Stimme, die den Gesang führt)

– Ian Ashdown: a bassu ( Bass und Basso continuo )

– José Rutbi: a bassu ( chiama, Bass und Basso continuo )

– Agnès Bertaud : a terza ( Verzierungsstimme)

