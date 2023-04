E Il Piano Va : Oeuvres de J.S.Bach; Concerti et sonates Eglise romane de Comps 26220 Comps Catégories d’Évènement: Comps

Drôme

Sylvie Sagot-Duvauroux piano

Laurent Lovie Violon

Alain Petitjean violoncelle.

2023-08-16 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-16 19:00:00. EUR.

Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Concerti and Sonatas by J.S. Bach

Sylvie Sagot-Duvauroux piano

Laurent Lovie violin

Alain Petitjean cello Conciertos y Sonatas de J.S. Bach

Sylvie Sagot-Duvauroux piano

Laurent Lovie violín

Alain Petitjean violonchelo Concerti und Sonaten von J.S. Bach

Sylvie Sagot-Duvauroux Klavier

Laurent Lovie Violine

