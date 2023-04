Quatuors op 17. J.B.Guillemain par le quatuor La Française Eglise romane de Comps 26220, 30 juillet 2023, Comps.

Avec Telemann, Boismortier ou encore Quentin, Guillemain est un des compositeurs baroques qui dessine les prémices de ce nouveau genre, le quatuor, qui connaitra un formidable essor à l’époque classique et romantique..

2023-07-30 à ; fin : 2023-07-30 . EUR.

Eglise romane de Comps 26220

Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Along with Telemann, Boismortier and Quentin, Guillemain is one of the baroque composers who drew the beginnings of this new genre, the quartet, which was to experience a tremendous expansion in the classical and romantic periods.

Junto con Telemann, Boismortier y Quentin, Guillemain es uno de los compositores barrocos que sentaron las bases de un nuevo género, el cuarteto, que florecería en los periodos clásico y romántico.

Neben Telemann, Boismortier und Quentin ist Guillemain einer der Barockkomponisten, der die Anfänge einer neuen Gattung, des Quartetts, vorzeichnet, die in der klassischen und romantischen Epoche einen gewaltigen Aufschwung erleben sollte.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux