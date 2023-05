Saoû Chante Mozart : Bernold & friends volume III Les Oeuvres ultimes de Mozart et Debussy Eglise, 23 juillet 2023, Comps.

L’alchimie rare de la harpe, de la flûte et de l’alto dans une chapelle romane perchée sur la colline. Les fins mélomanes ne s’y tromperont pas !

Philippe Bernold, flûte

Grégoire Vecchioni, alto

Ghislaine Petit-Volta, harpe.

2023-07-23 à 11:30:00 ; fin : 2023-07-23 . .

Eglise

Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The rare alchemy of harp, flute and viola in a Romanesque chapel perched on the hill. Fine music lovers will not be mistaken!

Philippe Bernold, flute

Grégoire Vecchioni, viola

Ghislaine Petit-Volta, harp

La rara alquimia del arpa, la flauta y la viola en una capilla románica encaramada a la colina. ¡Los melómanos no se equivocarán!

Philippe Bernold, flauta

Grégoire Vecchioni, viola

Ghislaine Petit-Volta, arpa

Die seltene Alchemie von Harfe, Flöte und Bratsche in einer romanischen Kapelle auf einem Hügel. Feinsinnige Musikliebhaber werden sich nicht täuschen lassen!

Philippe Bernold, Flöte

Grégoire Vecchioni, Viola

Ghislaine Petit-Volta, Harfe

Mise à jour le 2023-04-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux