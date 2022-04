Comprendre un paysage Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Comprendre un paysage ——————— Le 27 AVRIL à 14:30 _Maison de l’Environnement_ _66 rue de la Division du Général Leclerc_ _Arcueil_ A l’aide de maquettes, viens construire ton paysage et comprendre les évolutions au fil du temps. A partir de 6 ans maison de l’environnement Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne

2022-04-27T14:30:00 2022-04-27T15:30:00

