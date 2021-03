Lille Maison de l'Habitat Durable Lille, Nord Annulé | Comprendre ses factures d’énergie Maison de l’Habitat Durable Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Annulé | Comprendre ses factures d’énergie Maison de l’Habitat Durable, 12 mars 2021-12 mars 2021, Lille. Annulé | Comprendre ses factures d’énergie

Maison de l’Habitat Durable, le vendredi 12 mars à 14:00

Comprendre ma facture et réduire mes consommations d’énergie

———————————————————— Il n’est pas toujours évident de comprendre ce qui se cache derrière ses factures d’énergie : consommations, tarification, abonnement, évolutions dues à l’ouverture du marché de l’énergie… Découvrez, de manière ludique ce qui se cache derrière vos factures d’énergie et les astuces pour réduire votre consommation. **→ Vendredi 12 mars 2021 de 14h à 16h30**

**Maison de l’Habitat Durable, 7 bis rue Racine à Lille**

Atelier gratuit, inscription préalable obligatoire

Découvrez, de manière ludique ce qui se cache derrière vos factures d’énergie et les astuces pour réduire votre consommation. Maison de l’Habitat Durable 7 bis rue Racine 59000 Lille Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-12T14:00:00 2021-03-12T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Maison de l'Habitat Durable Adresse 7 bis rue Racine 59000 Lille Ville Lille